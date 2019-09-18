貿協祭三寶 助工具機產業拓銷歐洲市場

（中央社記者潘姿羽漢諾威18日電）為了協助台灣工具機業者攻進歐洲市場，外貿協會祭出廣告看板、茶啤酒、民俗文化表演等「三寶」，加強外國客戶對台灣的好感度，拉近台灣廠商與合作夥伴的距離。

歐洲工具機展（EMO）9月16日於德國漢諾威盛大開展，貿協投注龐大資源為台灣智慧機械及參展廠商造勢，最引人注目的是，貿協在漢諾威火車站、15個地鐵站共刊登80個版位廣告，地鐵車廂內有5000片掛牌廣告，漢諾威火車站外也矗立著大型廣告塔柱，讓來自全球各地的人「走過路過不會錯過」，把台灣形象植入人心。

此外，貿協在德國時間17日晚上舉辦「台灣之夜」，邀請台灣業者攜買主或合作夥伴一同出席，現場人數逾300人，希望在輕鬆的氣氛下，拉近合作關係。

貿協董事長黃志芳表示，儘管受到美中貿易戰影響，今年EMO展參展人數、家數都有衰退，台灣卻逆勢而行，參展家數創下歷史新高，頗有逢低進場的味道；在大環境都衰退的時候，台灣更要利用此機會，多展現實力，使更多業者認識台灣，台廠也能進一步連結全球主要市場。

貿協為了讓外國廠商感受到「台灣味」，在台灣之夜端出金萱茶及鐵觀音口味的茶啤酒，象徵台德融合，並邀請九天民俗技藝團，帶來源自於傳統廟會文化的表演，國外賓客看得目不轉睛。

黃志芳坦言，美中貿易戰確實對工具機業造成相當大的衝擊，要降低衝擊，分散市場是在短期內最快的方式；今年前7月，台灣對中國工具機出口衰退21.4%，但對其他市場多有成長，顯見在其他國家，工具機仍有相當大的發展潛力。

貿協也表示，除了EMO展，貿協後續將籌組機械團赴波蘭、土耳其拓銷，並加強在印尼製造展（Manufacturing Indonesia）及泰國金屬加工展（Metalex）設置形象館，為台灣工具機業者造勢。（編輯：鄭雪文）1080918