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群聯威剛看好NAND後市 估維持正向到年底

最新更新：2019/10/07 17:18

（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體控制晶片廠群聯與記憶體模組廠威剛一致看好第4季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況，預期可望維持正向到年底。

受颱風假影響，群聯與威剛9月業績同步滑落，群聯9月營收新台幣40.58億元，月減5.01%，為近3個月新低水準；威剛9月營收20.79億元，月減11.62%。

不過，群聯第3季營收仍達123.94億元，季增26.69%，並改寫單季業績歷史新高紀錄，產業需求如預期回溫。

隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）與NAND Flash價格雙雙落底，市場買氣明顯回溫，威剛第3季營收攀高至64.93億元，也較第2季增加16.5%。

展望未來，群聯表示，因應年底銷售旺季及美國關稅問題，系統廠10月起將展開新一波補貨潮，預期NAND Flash需求及價格將一路維持漲勢到年底，對第4季營運展望正向。

威剛也指出，資料中心庫存已回復正常，需求可望逐步回溫，此外，固態硬碟（SSD）與智慧手機搭載容量成長，NAND Flash需求強勁，價格穩定態勢有機會延續到第4季。（編輯：黃國倫）1081007

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