美中貿易戰延燒 英特爾：盼有公平競爭環境

（中央社記者吳家豪台北8日電）美中貿易紛爭持續延燒，晶片大廠英特爾執行長史旺今天表示，英特爾鼓勵美中政府繼續進行建設性對話，讓大家能有公平的競爭環境與基礎，英特爾也會運用全球營運能力去減少關稅帶來的衝擊。

史旺（Bob Swan）上任英特爾執行長約9個月，本週首度訪台，並於今天早上接受媒體團訪。現場媒體關注英特爾對美中貿易戰的觀點與立場，史旺回應，關稅不應該構成各個區域之間的壁壘，也使得消費者成本上升。英特爾希望能鼓勵美中政府繼續進行建設性的對話來消除關稅、解決問題，讓大家能有公平的競爭環境與基礎，最終希望能移除這些關稅壁壘。

外電報導，美國商務部7日擴大制裁中國企業，公告將28家中國實體列入美國出口管制「實體清單」，也就是貿易黑名單，其中包括監視巨頭海康威視，英特爾也是供應商之一。史旺說，有鑒於地緣政治與爭端，幾年前英特爾也在評估因應之道，重點在於如何運用英特爾的全球營運能力來減少對客戶的影響。

他強調，英特爾可以透過不同的產品，利用全球生產能力去減少關稅帶來的衝擊。同時也希望在華府與北京間發揮影響力，並運用全球供應能力來減少對客戶的衝擊。

媒體詢問英特爾出售5G數據機晶片業務給蘋果公司（Apple）的原因，史旺指出，英特爾非常相信5G科技，這些新興科技對運算的執行方式有很大影響。英特爾把5G數據機晶片業務賣給蘋果的原因很簡單，因為在這個領域英特爾只有單一客戶，同時也沒有看到從這個領域能為股東賺取足夠利潤，才會決定賣給蘋果。

不過，史旺也表示，英特爾仍保留非智慧型手機的5G數據機晶片業務，例如在汽車、自駕車、零售商店、工廠等領域，可能會有非智慧型手機5G晶片的相關應用，他相信英特爾在這些領域能為客戶提供獨特服務，並為股東創造具吸引力的利潤。

談到未來3到5年的成長動能，史旺認為，英特爾在個人電腦處理器（CPU）市占高達90%，未來成長空間有限；現在要追求價值3000億美元（約新台幣9.2兆元）的潛在市場，其中英特爾市占率只有25%，成長空間非常大。

他說，英特爾看見的潛在市場商機在於雲端發展、網路雲端化、人工智慧等技術所扮演的角色，這些科技帶來的市場將讓英特爾掌握前所未有的龐大商機，英特爾希望能推出相關產品，讓消費者更有能力去擷取與儲存資料，透過英特爾的科技去滿足相關需求。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理宋義瀟（Gregory M. Bryant）表示，在消費性個人電腦市場中，有好幾個市場區隔，有些還在成長，有些則縮小。從中長期來看，高度整合、能提升客戶需求的產品仍在成長，例如電競、針對創作者需求的產品及Chrome產品。英特爾很高興看到這波成長，也很高興為台灣夥伴提供高度整合的體驗。

他特別舉例，「台北Project Athena開放實驗室」在英特爾發展和加速針對目標筆電機種的驗證流程上扮演了重要角色。自今年6月以來，台北Project Athena開放實驗室進行了超過5000小時的測試，已有13款筆電機種符合Project Athena規格的驗證標準。

另外，宋義瀟指出，目前已有52項零組件進入台北Project Athena開放實驗室的驗證流程，其中22項已通過驗證。台北是英特爾全球3大實驗室中，第一個開始進行Project Athena驗證的實驗室，有超過70%的驗證都是透過台北完成。（編輯：林孟汝）1081008