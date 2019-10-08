風電商搶彰化北廊道併網 南側估開放三階業者

台電規劃位在彰化北側上岸廊道的彰一開閉所將提供2.5GW併網容量，預計在2021年完工。北側上岸廊道的彰工升壓站將提供2GW併網容量，估在2025年完工；南側上岸廊道完成永興開閉所及彰埤開閉所，提供2GW併網容量，估2025年完成併網工程。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年10月8日

（中央社記者蔡芃敏彰化8日電）台電規劃在彰化分南、北側上岸廊道興建併網工程。台電表示，因為南側廊道牽涉漁民權益，尚需多方溝通，業者大多爭取北側廊道併網，南側廊道可能開放給區塊開發業者併網。

為了讓離岸風電順利併入電網，台電規劃「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，其中，彰化地區擁有良好條件，吸引眾多風電開發商投資參與，台電在彰化地區規劃北、南兩側上岸廊道興建併網工程，將可增加彰化地區6.5GW（單位：10億瓦）併網容量。

不過，台電中區施工處副處長呂銘宗表示，大多風電業者想要爭取北側上岸廊道，因為北側是彰濱工業區而非住宅，南邊上岸廊道牽涉漁民權益，還需經由各方溝通，恐怕較為耗時。

他說，北側上岸廊道可併網容量為4.5GW，然而，至2025年前可併網容量僅剩下約0.4GW，依此來看，未來只能供小型業者併網。

呂銘宗表示，若業者要搶在北側上岸廊道，台電有可能釋出光電廠部分用地。但是，台電當初之所以會規劃南、北側上岸廊道，就是希望電纜間不要相互交叉，避免事故發生。

此外，政府規劃離岸風電第三階段區塊開發，預估離岸風電在2026年至2030年間將增加5GW。呂銘宗表示，台電將配合經濟部政策，再另行分配，有可能將南側上岸廊道開放給區塊開發業者。

根據台電規劃，位在北側上岸廊道的彰一開閉所將提供2.5GW併網容量，預計在2021年完工。北側上岸廊道的彰工升壓站將提供2GW併網容量，估在2025年完工；南側上岸廊道完成永興開閉所及彰埤開閉所，提供2GW併網容量，同樣也是在2025年完成併網工程。（編輯：張均懋）1081008