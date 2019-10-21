更多編輯台推薦新聞：
早安世界》亞錦中華隊5比4擊敗日本 睽違18年奪冠
早報

早安世界》亞錦中華隊5比4擊敗日本 睽違18年奪冠

日本天皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示
國際

日本天皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

影片／19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限
國際

影片／19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國泰金調查：近8成民眾看好今年GDP可保2

最新更新：2019/10/21 10:52

（中央社記者劉姵呈台北21日電）美中貿易緊張情勢和緩，國泰金調查指出，民眾10月對經濟與股市樂觀情緒上揚，高達78.4%的人認為今年經濟成長率會達到2%以上，且投資人的風險偏好度也創今年新高。

國泰金今天公布10月國民經濟信心調查結果，首先，受到美中貿易緊張情勢和緩，10月景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，薪資展望與大額消費意願提升。

國泰金於新聞稿中指出，國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連2月下降，同時指標微幅改善，景氣持續溫和走緩。

然而，在川普推遲徵稅及美中雙方重啟談判的情況下，貿易戰緊張情勢趨向和緩，10月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-17.8及-15.1；民眾的就業展望樂觀指數微揚至-26.4，對薪資上漲預期指數也受到提振，上升至3.0，為今年以來調查新高；民眾的大額消費意願指數同時跳升至4.8，為近5個月以來高點。

再者，在美中貿易紛爭緩解下，全球機構對2019年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，調查的另一項結果指出，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.3%的水準，其中更有高達78.4%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為今年經濟成長有望「保2」。

通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至0.83%，且有75.3%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

最後，國泰金也調查民眾對於股市看法，結果顯示，股市樂觀指數也從-16.3明顯上升至-9.7，民眾的風險偏好程度也從-5.7改善至-1.8，為今年以來新高，未來美、中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要因子。（編輯：蘇志宗）1081021

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報