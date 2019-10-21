國泰金調查：近8成民眾看好今年GDP可保2

（中央社記者劉姵呈台北21日電）美中貿易緊張情勢和緩，國泰金調查指出，民眾10月對經濟與股市樂觀情緒上揚，高達78.4%的人認為今年經濟成長率會達到2%以上，且投資人的風險偏好度也創今年新高。

國泰金今天公布10月國民經濟信心調查結果，首先，受到美中貿易緊張情勢和緩，10月景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，薪資展望與大額消費意願提升。

國泰金於新聞稿中指出，國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連2月下降，同時指標微幅改善，景氣持續溫和走緩。

然而，在川普推遲徵稅及美中雙方重啟談判的情況下，貿易戰緊張情勢趨向和緩，10月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-17.8及-15.1；民眾的就業展望樂觀指數微揚至-26.4，對薪資上漲預期指數也受到提振，上升至3.0，為今年以來調查新高；民眾的大額消費意願指數同時跳升至4.8，為近5個月以來高點。

再者，在美中貿易紛爭緩解下，全球機構對2019年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，調查的另一項結果指出，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.3%的水準，其中更有高達78.4%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為今年經濟成長有望「保2」。

通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至0.83%，且有75.3%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

最後，國泰金也調查民眾對於股市看法，結果顯示，股市樂觀指數也從-16.3明顯上升至-9.7，民眾的風險偏好程度也從-5.7改善至-1.8，為今年以來新高，未來美、中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要因子。（編輯：蘇志宗）1081021