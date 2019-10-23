台灣精品獎得主揭曉 資通訊及智慧機械占比最高

（中央社記者廖禹揚台北23日電）第28屆台灣精品獎選拔結果今天出爐，共有240家企業、418件產品獲獎，以資通訊類及智慧機械分占34%及18%比例最高；外貿協會將在11月底揭曉金銀質獎得主。

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的台灣精品獎選拔結果出爐，選出具有創新價值的418件產品，其中30件將進入第二階段選拔、角逐台灣精品金銀質獎，外貿協會表示，將在11月27日宣布最終結果。

外貿協會表示，本屆獲獎產品近7成屬5+2創新產業，以資通訊類占比34%最高，其次為智慧機械（18%）及生技醫療（12%）；值得注意的是，本屆新增的解決方案類，參與產品中得獎比例達22%。

外貿協會指出，從台灣精品獲獎趨勢，能看出台灣產業發展現況，例如精密醫療、健康器材及外科手術類獲獎產品多結合人工智慧、物聯網及圖像技術運用，展現台灣資通訊優勢與醫療專業的完美結合；智能家電、電動車及週邊檢測設備等獲獎產品，則顯示台灣綠色科技已臻成熟。

台灣重要產業之一的機械業，也有多項工具機、無人載具、協作機器人、工業智慧監控等精密機械類產品脫穎而出，且大多已導入物聯網應用，顯見工業4.0趨勢。

台灣精品獎每年就研發、設計、品質、行銷及台灣產製等5大面向進行評選，獲獎產品可使用「台灣精品」標誌作為品質保證，也可參與外貿協會在全球推動的推廣活動，強化國際行銷與合作機會，提升國際競爭力。

本屆入圍金銀質獎產品包括上銀科技的諧波減速機、巨大機械的Defy Advanced Pro、光陽工業的Like 125 EV、宏碁的Acer Swift 7等30項產品，將在11月23日至26日進行評選。

外貿協會表示，11月27日將舉辦台灣精品頒獎典禮與系列活動，包括台灣精品國際行銷趨勢暨經驗分享會、全球通路商暨品牌代理商洽談會及臺灣產業形象計畫3年回顧展等。（編輯：黃國倫）1081023