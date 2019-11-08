中小企業投資台灣再添6家 累計金額逾276億

（中央社記者廖禹揚台北8日電）本週通過經濟部投資台灣事務所聯審的中小企業投資案新增6件，共投資逾新台幣11億元，經濟部表示，目前總計通過52案，預期帶來超過276億投資，及2408個本國就業機會。

今天通過中小企業加速投資行動方案第16次聯審會議包括清河國際、謹鳴工業、弘家金屬工業、友齊公司、精勤精機、億新精機等6家。

其中投資金額最高的是專精自行車零組件製造的弘家金屬工業，決定投資3億元在彰化鹿港擴建廠房導入自動化設備，可為地方帶來93個本國就業機會。

此外，經濟部表示，堅持MIT的健身器材業者清河國際，將投資超過2億元，在台南柳營及中壢工業區新增商用健身器材與電子錶電子物件產線，將可創造93個本國就業機會。「國機國造」政策下重要戰將友齊公司也將投入近2億元，在台南柳營工業區建立智慧化廠房，導入數位化管理及高精密五軸加工，籌建真空熱處理特殊製程。

工具機零組件大廠精勤精機，將投資超過1億元，在台中大肚建置首座自有生產基地，導入智慧自動化技術與設備。億新精機也規劃在台中廠區投資逾1億元，導入智慧技術應用及自動化控制，建置獨一無二馬達智動化產線，整合高精度製程可大幅提升能源使用效率，積極搶攻全球電動車馬達供應鏈。

在襪子之鄉彰化社頭深耕38年的謹鳴工業，則為因應美中貿易戰轉單契機及產業升級轉型，將投入8000萬元興建立智慧織襪產線，迎接市場對高性能襪類的大量需求。（編輯：鄭雪文）1081108