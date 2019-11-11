威剛第3季獲利增2.67倍 群聯創歷史新高

（中央社記者張建中新竹11日電）記憶體模組廠威剛與記憶體控制晶片廠群聯第3季獲利同步繳出亮麗成績單，威剛第3季獲利季增2.67倍，群聯第3季獲利更創下歷史新高紀錄。

隨著記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉趨積極，威剛表示，在採購及庫存管理策略奏效下，第3季營收攀高至新台幣64.93億元，季增16.49%，毛利率16.22%，較第2季大幅拉升7.73個百分點。

威剛第3季歸屬母公司淨利4.23億元，季增2.67倍，每股純益1.94元；前3季歸屬母公司淨利6.96億元，年增2.21倍，每股純益3.19元。

威剛表示，第4季國際大型資料中心訂單陸續回籠，新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底。明年在5G等新應用驅動下，記憶體產業可望恢復成長動能，產品價格應可優於今年水準。

群聯在固態硬碟（SSD）與嵌入式記憶體出貨暢旺帶動下，第3季營收123.9億元，季增27%，歸屬母公司淨利16.31億元，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益8.28元。

群聯前3季歸屬母公司淨利32.92億元，較去年同期減少6.5%，每股純益16.71元。群聯表示，除市占率不斷提升，客戶也因應年底銷售旺季積極備貨，第4季營運展望正面。（編輯：楊玫寧）1081111