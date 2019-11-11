副總統：政府持續興利便民 促進國家競爭力

（中央社記者潘羿菁台北11日電）副總統陳建仁今天出席國家建築金質獎與國家品牌玉山獎頒獎典禮，他致詞時表示，政府推動簡化行政程序改革已見成果，未來政府仍站在興利、便民角度出發，持續提升國家競爭力。

「第21屆國家建築金質獎暨第16屆國家品牌玉山獎」今天舉行頒獎典禮，副總統陳建仁、監察院長張博雅、行政院秘書長李孟彥、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津與國發會主委陳美伶等均出席典禮。

陳副總統表示，根據世界銀行排名，在「申請建築許可」指標，台灣上升至排名第6名，足見政府推動簡化行政程序改革已見具體成果，也反映這10年來台灣建築風貌改變，從安心、安全、綠色環保全方面體現，未來政府仍繼續本於興利、便民持續簡化行政程序，以提升國家競爭力。

陳副總統進一步指出，目前國家推動前瞻基礎建設，將是打造未來30年根基，回應人民對公共建設的迫切需求，同時，中央政府也支持各縣市提出建設主題，讓地方更加繁榮、人民有感，也能彰顯各地人文風情，創造認同感。

他強調，上述願景都需要在座的設計師與營造廠共同努力，大家一起創造優質建築環境，繼續堅持邁向安心、安全、綠色環保與永續建築。

大會主任委員鍾佳濱表示，政府為加速產業創新與優化產業結構，全力推動產業創新與新南向政策，今天頒發國家品牌玉山獎，是為了激勵企業努力塑造國家品牌形象，將台灣推向國際市場；至於國家建築金質獎則是復甦都市機能、改善居住環境與確保工程品質等所頒發的獎項。

國家建築金質獎共區分「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」、「建材設備技術工法類」以及「優良建商營造商認證標章」，這次共選出48件得獎作品，包括豐邑建設、全球人壽保險、春福建設、佑順開發與宏昇營造等。

也包括皇昌營造的「環狀線CF640區段標之CF614A子施工標工程」，國泰建設推出的「國泰mega+」以及富邦建設的「富邦新市政」等作品，競爭激烈。

今年報名國家品牌玉山獎作品踴躍，經過專家學者檢視參選資料選拔出「傑出企業類」、「最佳產品類」、「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌類」等共有144件得獎作品；本次獲獎企業包括台灣人壽保險、新光人壽保險、遠傳電信、台新國際商銀、台灣中油、黑橋牌與永豐餘消費品實業等。

值得注意的是，中油今年首次角逐國家品牌玉山獎，一口氣拿下3座獎項，其中更囊括「最佳人氣品牌類」獎項。（編輯：林孟汝）1081111