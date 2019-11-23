國營事業研發占比提升 台電中油聚焦能源轉型

（中央社記者廖禹揚台北23日電）產創條例明定自2020年起，國營事業編列研發預算占比應達到一定比例，料將提升國營事業研發能量，其中與能源政策最為相關的台電、中油，都將能源轉型列為首要研發方向。

為促進國營事業創新及研究發展，產業創新條例於2017年底修正新增強化國營事業研發投入規定，要求國營事業編列研究發展預算，應達其總支出預算的一定比例，繼去年底公告的2020年目標比例，經濟部日前修正新增2021年目標，電業類、油製品類、糖製品類、水源供應類都有微幅調升。

根據國營會統計，經濟部所屬國營事業台電、中油及台糖近年研發經費占營業支出比例都逐年提升，其中台電從2015年0.29%成長至0.41%，中油自0.22%小幅增加至0.24%，台糖則從0.71%增至0.77%。不過，與2020年目標比例的電業類0.6%、油製品類0.37%、糖製品類0.8%仍有一段距離；台水也有約0.02個百分點的差距。

對此，與能源政策密不可分的台電與中油皆表示，會持續擴大投入循環經濟、能源轉型相關技術研發，台電目前已有海洋牧場、再生能源地理資訊系統（GIS）併網、二氧化碳捕集與再利用、低碳發電、智慧電網、儲能等相關成果，未來將繼續推動低碳減污發電、儲能技術、電網智慧化與資通訊平台結合等研發，精進穩定電網與供電品質。

設有探採、煉製及綠能等3個研究所的中油，則將研發視為企業轉型契機，配合政府政策，投入智慧綠能、高值材料與循環經濟等新領域，今年也為此招考30名博士人力，以提升研發技術能力。

為因應產創條例對國營事業研發支出比例要求，中油表示，已規劃逐步放大實驗室研發成果至試量產規模進行驗證，石墨碳材、碳五提純與鈦酸鋰等項目都正進行試量產工場規劃。

此外，中油也預計投入鋰電池關鍵材料、燃料電池、生質材料、高值石化品、廢棄物資源化等前瞻研發領域；其他具商業化潛力研發項目待通過各項實驗室測試後，也將進行放大驗證。

台水則表示，目前研發支出占比與2020年目標僅差0.02個百分點，換算金額約新台幣2000萬元，規劃擴大用於水質研究、漏水防治、供水調度等相關研發。（編輯：林孟汝）1081123