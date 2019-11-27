經部率團赴歐攬才 厚植產業全球布局實力

（中央社記者廖禹揚台北27日電）為協助產業發展及有效延攬全球布局所需人才，經濟部日前率團赴波蘭、荷蘭延攬歐洲人才，共吸引超過400名歐洲人才與會，顯示歐洲對台職缺仍有一定需求。

經濟部投資業務處今天發布新聞稿表示，為協助企業延攬外國專業人才來台工作，業者也反映因美中貿易戰影響，歐洲成為美國以外市場布局的優選之地，因此今年特別籌組歐洲攬才團，協助業者延攬研發技術、經營管理及市場拓銷人才，經盤點企業需求，鎖定荷蘭及波蘭為攬才地區。

投資處表示，參與攬才團業者皆為台灣各產業領導廠商，包括電子資訊業者台達電、致茂電子、華碩電腦、廣達電腦，半導體業者台積電、合晶科技，精密機械業者上銀、河見電機，民生化工類的德淵、康寧，生技醫療業者北美祥茂、大江生醫，物流業者長榮海運等。

這次攬才團與當地知名學府、科技社團、台商網絡及人才公協會合作，拜訪波蘭華沙科技大學、波茲南科技大學，荷蘭伊拉斯謨大學、台夫特理工大學及烏特勒支大學等全球排名1000大學府，並配合舉辦人才媒合會，各大學也表示樂意與台灣合作建立攬才平台，提供客製化攬才服務。

投資處指出，波蘭2場人才媒合會共吸引超過100名波蘭人才與台灣企業洽談，在荷蘭舉辦的大型媒合會則有18家企業提供超過100個職缺，吸引超過300名來自荷蘭、英國、德國、瑞典、斯洛伐克等國人才與會，顯示歐洲人才對台灣職缺仍有一定需求。

投資處表示，未來將持續盤點廠商需求，配合國內產業發展，藉由建立更多的國際網絡連結及於國內外舉辦人才媒合會等方式，協助國內企業延攬發展所需的各類優質外籍人才。（編輯：趙蔚蘭）1081127