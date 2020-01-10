5G標金破1200億 5大電信選後再戰

（中央社記者江明晏台北10日電）5G首波競標今天進入第23天，在224回合標金突破2013年的4G標金1186.5億元，隨後5大電信仍僵持不下，今天結束時暫得標價金達1216.21億元，而頻譜銀彈大戰也將在選後繼續競逐。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐，今天進入第23天，儼然成為一場銀彈四射的競標大戰。

5G首波競標今天在224回合，標金已突破2013年台灣首次4G競標標金1186.5億元的紀錄，隨後5大電信仍僵持不下，今天結束時暫得標價金達1216.21億元，5大業者將在下週繼續競逐。

截至230回合，最熱門的頻段3.5GHz得標金為1199.73億元，單一頻段就已近1200億元的門檻，單位頻寬價格來到45.07億元，較每單位價格9億元的底價成長近4倍，28GHz維持得標金16.48億元，暫時得標16個單位頻寬，1800MHz至今仍無人出手。

國家通訊傳播委員會（NCC）持續呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定的合理性予以關注，以保障消費者權益。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，且後續還有位置競標，恐會進一步推升標金。

美系外資形容台灣電信業者陷入「囚犯困境」，而統計各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第二位的南韓。

5G標金爆衝，業者認為，政府國庫雖然笑納高額收入，但高成本勢必得轉嫁，未來消費者、企業界跟電信產業將呈現3輸局面，甚至會導致台灣5G競爭力落後其他國家。（編輯：黃國倫）1090110