5G手機帶動MLCC用量 今年市場需求量看增逾1成

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）被動元件MLCC市況備受關注。外資法人分析，5G手機明顯帶動MLCC用量，預估今年MLCC市場需求量看增逾1成，菲律賓火山爆發對韓系和日系廠商產線目前尚無影響。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，美系外資法人報告指出，庫存調節狀況持續改善，此外，5G相關應用也帶動MLCC需求，例如支援sub-6GHz頻段的5G智慧型手機採用MLCC元件，相較4G手機增加10%到15%；支援毫米波（mmWave）的5G手機，採用MLCC量明顯增加30%到35%。

報告預估，今年MLCC市場需求量可較去年明顯成長超過10%。

觀察菲律賓MLCC產能狀況，報告指出，韓國SEMCO和日本村田製作所（Murata）在菲律賓設有生產線，距離近日火山爆發地點約20公里到35公里，預估SEMCO在菲律賓的生產線占整體產能比重約3成多，村田製作所在菲律賓產能占比約1成。相關產線主要提供中低階資訊終端產品所需MLCC。

報告調查指出，菲律賓火山爆發對於SEMCO和村田製作所在菲律賓產線沒有影響，每日持續正常運作。

不過，報告分析，若火山爆發進一步加劇，不排除影響當地MLCC產線的可能性，若情況發生，可能影響全球MLCC產能比重約10%，中低階資訊產品所需的MLCC供應狀況可能出現吃緊，平均銷售價格（ASP）也可能會上揚。

從稼動率來看，美系外資法人預估，目前MLCC產業界平均產能利用率在70%到85%區間，個別廠商稼動率狀況不一。

本土法人日前調查供應鏈指出，通路商、電子代工服務廠（EMS）以及製造商庫存水位低，預期補庫存題材將延續到今年第2季，推測MLCC和晶片電阻到第2季仍將持續漲價，供不應求的狀況也將延續到第2季。

另一家美系外資法人報告日前指出，MLCC市況吃緊提前到第1季，比原先業界人士預期要到第3季提前，代表5G智慧型手機拉貨力道強；有些供應商庫存已經見底，存貨天數不到1個月，重新回補因應客戶需求，預期農曆春節前庫存天數回到1.5個月水準。

此外，低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。

從廠商國別來看，外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK、AVX等。（編輯：郭萍英）1090116