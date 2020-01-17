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中信銀斥資13億元登陸合資設理財公司

最新更新：2020/01/17 19:58

（中央社記者劉姵呈台北17日電）中信金旗下子公司中信銀今天公告，將與中國廣東華興銀行合資，設立商業銀行理財子公司，預計投資金額為人民幣3億元（折合新台幣約13億元），中信銀占股權比例30%。

中信金今天代子公司中國信託銀行發布重大訊息公告，經過董事會決議通過，中信銀將與中國廣東華興銀行合資，設立商業銀行理財子公司，預計投資金額為人民幣3億元（折合新台幣約13億元），投資日期依後續投資尚需經主管機關核可後為準。

中信金表示，資金來源為中信銀的自有資金，此次投資目的為於中國拓展個人理財業務，因此與中國廣東華興銀行合資成立商業銀行理財子公司，中信銀占股權比例為30%。

國銀前往中國設立理財公司，為的是另闢渠道，搶攻中國財富管理市場，中信金向中央社記者表示，過去沒有設立過理財子公司，目前預計設立的僅這一家，目前獲董事會通過，尚需經主管機關核可。

根據中信金提供資料顯示，中國廣東華興銀行為城市商業銀行，成立於2011年，註冊資本人民幣80億元，總部位於廣州市天河區，員工數逾1700人，共有35家分支機構，包括9家分行（汕頭、廣州、佛山、深圳、東莞、江門、珠海、惠州、中山）及26家支行。（編輯：趙蔚蘭）1090117

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