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精測營收估3月起轉強 外資目標價上看1160元

最新更新：2020/01/20 11:42

（中央社記者吳家豪台北20日電）美系外資指出，測試介面廠中華精測今年將有新的智慧型手機專案挹注營收，且5G發展過程中的測試需求仍在，看好精測營收將從3月起轉強，維持加碼評等，目標價上修到1160元。

精測股價今天上漲10元開出，截至11時40分，盤中最高來到966元、漲幅超過4.2%。

美系外資發布研究報告表示，精測2019年失去一個主要客戶的智慧型手機應用處理器大單，今年已找到新的智慧型手機量產商機，有望貢獻精測營收25%至30%以上，加上離散數據機測試需求和新手機專案的射頻解決方案潛在機會，看好精測2020年營收將大幅成長。

美系外資指出，受到市場修正5G看法的影響，精測近1個月股價下跌15%，表現不如大盤漲幅0.5%，然而5G發展過程中的測試需求仍在，推估精測營收動能將從今年3月開始轉強，近期股價回檔將浮現買點。

因此，美系外資將精測2020年、2021年營收預估值調高6%、11%至新台幣46.37億元、52.47億元，今明年每股盈餘預估值上修7%、13%至32.77元、41.63元，維持「加碼」投資評等，目標價從990元調高到1160元。（編輯：鄭雪文）1090120

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