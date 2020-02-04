更多編輯台推薦新聞：
早安世界》買口罩2/6開始採實名制 7天內每人限購2片
早報

早安世界》買口罩2/6開始採實名制 7天內每人限購2片

防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：大家搞錯重點
生活

防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：大家搞錯重點

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

疫情打亂客戶下單 塑膠化纖2月補貨行情恐落空

最新更新：2020/02/04 10:22

（中央社記者潘羿菁台北4日電）塑膠、化纖族群原本期望春節過後，迎來一波補、備貨行情，不過台化與新纖等大廠坦言，疫情打亂節奏，「目前訂單靜悄悄」，2月補、備貨行情恐怕要推遲。

受惠於防疫概念行情增溫，化纖大廠新纖昨日股價攻高漲停，今天早盤股價一度漲幅逾5%，隨後受到賣壓影響開高走低；新纖表示，中壢廠生產醫療等級包材與防護面罩膠片，過去主要出貨到日本市場，近期確實接獲大陸客戶追加訂單，近2個月訂單倍增，不過醫療等級包材與防護面罩膠片並非公司主力產品，貢獻度不會太高。

話鋒一轉，新纖指出，受到武漢肺炎疫情影響，中國大陸客戶至今尚未開工，至今等待的補貨行情還未發酵。近7天來國際油價明顯走跌，也讓塑膠化纖行情跟著下挫，中國大陸地區以外的客戶買氣趨於保守，例如，今年東京奧運即將舉行，理論上日本瓶用聚酯粒客戶2月要開始叫料備貨，不過至今卻仍在觀望，後續若油價持續下跌，勢必讓新纖談判空間進一步被壓縮，整體聚酯產業後市依舊混沌不明。

台化直言，疫情打斷備貨行情期望心態，客戶多數在10日才開工，「因為還沒上班，目前訂單靜悄悄」，而且10日一到也不代表訂單立即下來，客戶還在看工人到位狀況與工廠稼動率，整體看來，2月備貨行情將被推遲。

不過台化強調，目前大陸客戶下單都沒取消，只是卡在物流出不去、運不進來，對大陸內需動能無須太悲觀。

目前塑膠、化纖廠都期盼中國大陸最快在3月整理工廠，開始啟動備貨行情。（編輯：楊凱翔）1090204

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報