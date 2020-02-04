外資維持加碼評等 緯穎目標價上看840元

（中央社記者吳家豪台北4日電）美系外資認為，美國雲端伺服器需求受武漢肺炎疫情影響程度比智慧型手機更低，伺服器大廠緯穎將受惠，看好今明年獲利成長，維持加碼評等，目標價從680元調高到840元。

緯穎股價今天上漲26元開出，盤中最高來到723元、漲幅約5.4%，成交張數超過1150張。

美系外資發布研究報告表示，自武漢肺炎疫情爆發以來已出現智慧型手機銷售降溫的跡象，例如今年1月24日至29日電商平台京東的智慧型手機銷售年減15%，農曆春節期間智慧型手機的實體通路銷售則年減約50%。

不過，美系外資發現雲端伺服器需求受疫情影響程度較低，尤其是美國市場；外資最新調查顯示，臉書和微軟等緯穎美系客戶的雲端伺服器需求仍未改變。

美系外資指出，緯穎使用代工廠緯創的中國中山廠作為伺服器主機板表面黏著封裝（SMT）產線，雖然中山廠要等到2月10日才復工，但緯穎已在海外組裝據點例如墨西哥和捷克備妥約1個月的零組件庫存，初估影響有限。

因此，美系外資持續看好臉書和微軟的強勁需求將帶動緯穎今年第1季營收，推估將季減4%到6%、年增21%至新台幣460億元，並預期第3家超大型資料中心美系客戶將於第1季開始貢獻營收，維持緯穎「加碼」投資評等，目標價從680元調高到840元。（編輯：蘇志宗）1090204