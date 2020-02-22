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銀行亂收房貸提前償還違約金 金管會要求限期調整

最新更新：2020/02/22 15:22

（中央社記者劉姵呈台北22日電）民眾提前償還房貸，卻被銀行收取違約金，有銀行以原貸款本金去計算，計收方式引爭議。金管會今天表示，已發函要求6家銀行在3個月內調整為用提前償還金額計收違約金，初估約有36萬房貸戶受惠。

媒體報導，有民眾向金融監督管理委員會陳情，提前償還房貸，卻被銀行收取一筆提前清償違約金，且各家銀行違約金的計收方式不一，若以原貸款本金去計收違約金，與用提前償還金額計收相比，價差可高達數倍。

各大銀行的房貸方案分2種，第一種為利率較高，但可「隨時清償」且不收違約金；另一種則是低利房貸方案，但有附加「限制清償期間」條款，大多綁約約定2至3年內貸款人不得提前清償本金，如在綁約期內，提前清償部分或全部的借款金額，會加收違約金。

銀行局官員表示，銀行房貸附加的違約金設計，主要是提供貸款人優惠利率方案，且為了避免客戶在順利貸款後的2至3年內，在市面上發現其他家銀行有更優惠的利率，進而辦理轉貸，造成自家銀行利息收入減少、提高內部作業成本等。

官員說，若綁約1至3年，銀行會提供利息或寬限期之類的優惠，因此若貸款人提前償還，銀行可以收取違約金，重點在於如何計算違約金。

官員表示，有些銀行是用原貸款本金去計算，但應該要用提前償還金額計收，對民眾來說較公平，否則金額差異會很大。

官員強調，銀行局已發函給6家銀行，要求必須以提前償還金額計收違約金，並在3個月內調整完畢。初步預估，6家銀行調整完畢後，約有36萬房貸戶因此受惠。（編輯：楊玫寧）1090222

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