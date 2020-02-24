金管會3月起 嚴控連結目標到期債券型基金保單

（中央社記者劉姵呈台北24日電）金管會今天表示，連結目標到期債券型基金的投資型保單自3月1日起，債券投資等級必須在BBB+級以上，且占基金資產價值比不得逾4成。另新增連結有價證券信評遭降，須通知要保人規定。

連結目標到期債券型基金保單因投資一籃子的債券，並持有至到期日，是以債券利息收入做為主要報酬來源，只要在債券無違約的情況下，滿期就可領回投資的本金及債息，成為投資型保單新寵。

然而，目標到期債券型基金保單並非「保證保本」及「保息」的商品，保戶仍要承擔相關投資風險，引起不少消費糾紛。

金融監督管理委員會保險局1月14日表示，考量目標到期債券型基金在高收益債比重相當高，且目前目標到期債券基金市場中，有高達7成都連結到投資型保單，將與業者討論後，祭出連結目標到期債券型基金投資型保單新規定。

保險局今天正式發布「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」修正重點，自3月1日生效。

保險局指出，會買投資型保單的保戶都不是專業投資人，為保護消費者權益，未來只要是連結到目標到期債券型基金的新投資型保單，將規定所連結的債券評等都要在「BBB+」以上，且其占基金淨資產價值不得超過4成，其他逾6成也必須是更高等級的債券。

同時，為更有利於投資人，針對投資型保單連結債券標的中對信用評等規定，新增其連結的「有價證券」包括金融債券、公司債及浮動利率中期債券的債務發行評等，如有遭信用評等機構調降評等，應於事實發生日起3天內通知要保人的規定。（編輯：郭萍英）1090224