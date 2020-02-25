武漢肺炎延燒 日股一度跌逾千點 亞股回穩

（中央社香港25日綜合外電報導）新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，市場憂心演變成大流行，重創經濟成長，引發全球股市重挫，歐美股市創2016年中以來最大跌幅，昨天休市的日股今天開盤補跌重挫逾千點。

不過，盤初的一陣兵荒馬亂賣壓之後，亞股走勢逐漸回穩，美股指數期貨止跌反彈，市場稍微喘口氣。

部分交易商表示，「華爾街日報」報導一種有可能成為武漢肺炎疫苗的消息，有助提振市場士氣，儘管人體試驗可能還要等到4月底。

澳洲國民銀行（NAB）匯率策略師卡崔爾（Rodrigo Catrill）說：「由於目前世界各國經濟關係密不可分，經濟衝擊難以評估。」

開盤大跌逾千點的日經指數跌幅縮小至2.99%，東證一部指數跌幅也收斂至3.13%。昨天收盤重挫3.87%的韓股今天止跌回穩，Kospi指數最新報上漲0.53%。

港股恆生指數跌0.14%，上海綜合指數重挫2.27%。新加坡和馬來西亞股市則微幅上揚。

匯市方面，美元匯價在美股大跌，加上聯準會比其他央行有更多降息空間下，未延續先前的強勁升勢。

歐元則從近期的3年低點微幅走堅，來到1.0853美元兌1歐元；美元兌日圓則來到110.90日圓兌1美元，自10個月高點112.21日圓回落。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的葛洛特曼（Jonas Glotermann）指出，倘若旅行禁令和全球供應鏈中斷情況擴大，對全球成長衝擊的範圍將更大，持續時間將更長。

「我們雖然還是認為美國經濟前景嚴重惡化，決策者才會降息，但倘若疫情延燒導致股市持續重挫，美債殖利率倒掛，當局可能會認為有降息的必要性。」

美國聯邦基金利率期貨近日上揚，顯示美國4月降息1碼的機率升高。整體來看，聯邦基金利率期貨交易顯示美國年底前將降息超過50個基點。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1090225