美股大漲逾千點 法人：台股挑戰半年線
最新更新：2020/03/05 07:39
（中央社記者張建中台北5日電）美股大漲，道瓊指數狂飆1173.45點，法人看好，應有助台股持續反彈，有機會挑戰11476點半年線關卡。
美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異，激勵美股大漲，道瓊工業指數收漲1173.45點，漲幅4.53%；標準普爾500指數漲126.75點，漲幅4.22%；那斯達克指數漲334點，漲幅3.85%。
國內外產業訊息方面，記憶體模組廠宇瞻看好記憶體市況，預期下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）價格可望一路走揚，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漲價可能性也高。
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