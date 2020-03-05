更多編輯台推薦新聞：
韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到
產經

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

韓國防武漢肺炎總動員 設得來速免下車採檢
國際

韓國防武漢肺炎總動員 設得來速免下車採檢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》陳時中：社區感染最終無法避免 要避免大爆發
首頁 / 證券

美股大漲逾千點 法人：台股挑戰半年線

最新更新：2020/03/05 07:39

（中央社記者張建中台北5日電）美股大漲，道瓊指數狂飆1173.45點，法人看好，應有助台股持續反彈，有機會挑戰11476點半年線關卡。

美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異，激勵美股大漲，道瓊工業指數收漲1173.45點，漲幅4.53%；標準普爾500指數漲126.75點，漲幅4.22%；那斯達克指數漲334點，漲幅3.85%。

國內外產業訊息方面，記憶體模組廠宇瞻看好記憶體市況，預期下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）價格可望一路走揚，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漲價可能性也高。

伺服器管理晶片廠信驊受惠中國與美國客戶追加訂單，調高今年營運展望，預期全年營收可望成長15%，將高於先前預期的10%。

自行車廠巨大決定讓「Giant」回歸品牌名稱，強化品牌獨立性，未來將以「Giant Group」統籌規劃發展策略，持續努力打造代工與自有品牌兩大支柱成長動能。

穩懋2月營收新台幣19.6億元，月減2.6%、年增77.9%。穩懋表示，目前營收表現還在預期內，第1季營運目標不變，營收將季減11%至13%。（編輯：趙蔚蘭）1090305

延伸閱讀
Fed緊急降息2碼美股重挫 台股恐陷萬一保衛戰美股再重挫 台股開盤跳空大跌逾百點蘋概三王帶頭衝 台股收11774點重回季線

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報