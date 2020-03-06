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國巨MLCC月產能穩增 第2季價格看漲3成

最新更新：2020/03/06 10:52

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件大廠國巨在MLCC設備產能穩健擴產，市場人士預估到今年底MLCC月設備產能可到570億顆，第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前在積層陶瓷電容（MLCC）每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆，另外晶片電阻產品月設備產能在1200億顆。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。

另外全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。

觀察國巨目前稼動率表現，市場人士指出到2月底整體稼動率約35%左右，其中占產能比重7成的中國大陸廠區，平均稼動率約35%，占產能3成的台灣廠區，稼動率約6成到7成。預期到3月整體稼動率可提升到5成。

國巨日前指出，兩大產品庫存水位低於30天，供給持續吃緊，儘管需求下滑，但供給和需求之間的缺口擴大，訂單出貨比（BB ratio）超過2。（編輯：黃國倫）1090306

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