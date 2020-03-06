返工率續拉升 玉晶光估3月營收優2月

（中央社記者韓婷婷台北6日電）光學鏡頭廠玉晶光（3406）受武漢肺炎疫情延後復工影響，2月營收新台幣6.93億元，月減29.34%，但仍為歷年同期次高，年增215%，預期3月工作天數回到正常，營收應會優於2月。

玉晶光大陸廈門廠受到疫情影響，延後至2月10日復工，加上初期返工率較低，導致2月單月營收較1月下滑，不過因春節因素，相較去年同期大幅增加215%；累計前2月營收16.75億元，年增159.16%。

展望後勢，隨著返工率持續拉升已超過8成，加上工作天數較正常，預期3月營收將高於2月，整體第1季營收仍將呈現高成長態勢。

玉晶光為蘋果鏡頭第2供應商，外資法人認為，前2月整體營運可維持高成長，主要受到多鏡頭趨勢，加上供應蘋果iPhone手機鏡頭，從原本的前鏡頭擴增到後鏡頭。

外資法人看好多鏡頭趨勢下，玉晶光長期結構成長趨勢不變，預估今年下半年可望成為新iPhone全新飛時測距（ToF）鏡頭主要供應商。

另外，玉晶光在驗證新款7片式廣角鏡頭的進度符合預期，可望成為第二供應商，加上玉晶光今年預計擴產約20%至30%計畫不變，短線雖受到疫情影響及面臨終端需求下修的風險，但長期結構成長動能依舊可期。（編輯：林孟汝）1090306