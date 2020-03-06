鴻海攜裕隆合資新設公司簽約 攻電動車商機

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海與裕隆雙方今天舉辦合資協議書簽約儀式，新成立公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

鴻海2月7日宣布與裕隆簽署合作協議，設立合資公司，資本總額155.76億元，鴻海以現金出資79.44億元，占股51%、裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，占股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海今天發布新聞稿指出，雙方今天舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。

未來新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案，包括整車設計開發、零配件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，占股51%；裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資76.32億元，占股49%。

雙方以互補攜手抓住電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，未來平台也廣邀供應鏈合作夥伴加入。

展望車用布局，劉揚偉在日前法說會上表示，集團深耕車用零配件，透過與裕隆合作，開發整車設計能力，把車用零配件透過整車設計成為一個平台，供應整車客戶。

劉揚偉表示，集團不會僅限於布局電動車，包括油電混合車以及電動車兩領域，這兩年先推出以油電混合車為基礎的產品，純電動車相關產品預計2年後推出。

他指出，鴻海集團會發揮供應鏈管理能力，但不會直接參與整車組裝。

劉揚偉進一步表示，鴻海會切入車用底盤平台，希望車用零配件標準化和模組化，鴻海會布局電池模組，電池目前沒有規劃，與電池廠商合作。至於引擎鴻海也會布局。

除了與裕隆合作外，鴻海在1月中旬公佈子公司與飛雅特克萊斯勒汽車公司簽訂合作框架協議，共同開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務。（編輯：楊凱翔）1090306