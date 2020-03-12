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國泰金鼓勵員工跨領域學習 創先例給學習假

最新更新：2020/03/12 12:42

（中央社記者劉姵呈台北12日電）因應外部趨勢、鼓勵員工多元自主學習，國泰金今天宣布，今年加碼與新創企業合作線上課程，讓國泰員工在開放選課環境下可跨領域「學習吃到飽」，並開創先例給員工「學習假」。

為了提升內部人才專業，各金控集團都會提供員工教育訓練課程，國泰金今天發布新聞稿表示，近3年年均投入新台幣6億元在人才教育訓練，今年將再度加碼，與新創業者「Hahow好學校」合作，讓國泰人可以跨領域「學習吃到飽」。

除此之外，國泰金表示，為了豐富課程內容並增加學習新鮮感，每季會推出新課程，更開放員工「許願」（建議課程），且當完成指定堂數，就能申請一天的「學習假」，可用自己喜愛的方式深化學習。

國泰金內部調查發現，知識技能大約每5年會有一次大汰換，透過200名員工實際使用與回饋發現，約有25%全職員工會選修程式語言課程，期待為工作導入數據分析與跨界合作能力。

向來注重人才培訓的總經理李長庚表示，學習不再是單向餵養，更應該打破框架，因為在數位時代的速度、改變、跨界、翻轉下，員工發展有太多可能性，企業能做的就是搭好平台、備好資源，讓人才發揮高度整合、高度應用力，往前加速。（編輯：郭萍英）1090312

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