中美衝突全球選邊站 朱敬一：台灣底線是民主

（中央社記者潘姿羽台北12日電）中研院院士朱敬一今天指出，90年代中美台的三角關係已經消失，美中衝突是未來的重頭戲，現在的世界局勢像是1950年代的「圍堵」，沒有辦法不選邊，但他認為，台灣選邊的底線是「民主」。

不過他也認為，中國長期使出像偷智慧財產權、政府補貼、走後門及在國際組織上「卡位」等奧步，讓缺點呈現，使台灣有機會找到「破綻」還手。

中央研究院院士、前駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一，今天在中央通訊社以「美／中對峙下的台灣－從貿易衝突到病毒防治」為題演講。一開場，他便以1992年、2000年、2017年的3組關鍵數字，點出美中台關係的質變，以及中國崛起到底對美國帶來多大威脅。

為何從1992年談起？他說，1992年對於美、中、台三國，都是具有重大意義的一年，這是因為前中共領導人鄧小平在該年展開南巡講話，掀起改革開放的浪潮，用行動證明「韜光隱晦、發展經濟才是硬道理」。

1992年美、中、台的國內生產毛額（GDP）比為91：5.9：3.1，台灣當年的生產毛額比中國半數還稍微多一點，而中國那時完全不是美國的對手。

不過，隨著中國經濟起飛，2000年情勢已經大不相同，美、中、台GDP比來到87：10：3；2017年中國更已非囊中之物，美中台GDP比成為60：38：2。

朱敬一認為，1990年代，美、中、台關係是所謂的大三角，前國安會秘書長蘇起曾經指出，那時台灣可以把關係玩到「一個尾巴搖兩隻狗」地步，展現台灣在三角關係中的靈活。

他指出，到了2020年，「大三角不見了」，美中角力變成「一根針」，不僅台灣的籌碼逐漸減少，當中國經濟實力愈來愈大，美中矛盾必然會增加，兩強就如同公元前的雅典與斯巴達兩個陣營一樣「終將一戰」。

「未來的重頭戲，會是美中衝突」，朱敬一指出，美中兩強爭奪世界主導權的戲碼才開上演，其中除了貿易逆差、匯率操控，甚至「中國喊出2025製造」，並以政府補貼扶植華為、阿里巴巴等特定產業，因此川普才決定對「7年後的產品課稅」。

他認為，美國制裁中國大陸電信設備大廠華為，除了國防隱憂，也是美國與中國互相爭搶5G到6G的關鍵地位。

美國商務部在2019年5月，就將華為納入出口管制的實體清單，但隨後多次延長臨時許可限制。朱敬一表示，儘管從美國制裁華為的發展來看，會覺得美國態度有點反覆，「那是因為選舉快到了」，但美國兩黨對中國態度並沒有差異，他不認為美國總統選舉過後，對華為施壓會就此落幕。

他也指出，因國際社會對中國電信設備的安全產生疑慮，儘管歐洲目前大部分國家沒有直接禁止採購中國或華為的設備，但僅以周邊設備為主，網路的核心部分已有部分電信業者轉向本土廠商。

他說現在情勢有點像1950年代，北大西洋公約組織跟華沙公約兩大陣營的對抗，只是當年是地緣的圍堵，現在比較像經濟上的圍堵。

朱敬一以5G為例，由於美國持續制裁華為，未來全世界可能會有有2種規格，廠商、使用者到市場，可能都必須「選邊站」，一種規格是美國、歐盟、東亞為主，另一種就是「中國規格」，成員或許會包含非洲、印度、巴基斯坦等。

朱敬一說，如果這樣的話，台灣也必須選邊站，但「台灣怎麼會選中國規格？那就沒有國防可言了。」

他說，台灣是全球有跨性別閣員的國家，也是全亞洲第一個同性可結婚的國家，還有女總統，自70年代以來，台灣的民主不斷深化，已與大陸的民族主義不同，他認為，如果要選邊，台灣的底線就是「民主」。

朱敬一也指出，在美中兩強相爭，台灣一定要看清戰局、預判走向，藉由自由主義的多元性，從現在做出各種面向的小改變，進而期待5年、10年後的大改變。（編輯：林孟汝）1090312