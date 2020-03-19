雙北公設比刷新高 調研：業者灌公設沒在客氣

（中央社記者潘羿菁台北19日電）住展雜誌統計去年度雙北地區大樓與華廈類新建案平均公設比，台北市平均34.8%、新北市32.8%均為新高，住展分析，雨遮不計坪、不計價助長，去年適逢房市榮景，「業者灌公設沒在客氣」。

台北市平均公設從2018年的34.2%增加至34.8%，新北市從32.2%上升至32.8%，住展雜誌研發長何世昌表示，大台北新建案公設比寫下新高紀錄，主因是「雨遮不計坪、不計價」政策效應發威，以及去年房市景氣好轉所致。

他進一步解釋，雨遮不計坪政策上路，房屋附屬建物坪數減少；因房屋可登記的坪數分母變少，公設坪數所占比例就會變高。另外，雖然「雨遮不計坪、不計價」在2018年元月起上路，但當年因房市剛走出不景氣沒多久，若大幅增加公設比惟恐嚇跑買氣，所以業者相當克制，就算是當年取得的新建照，大多數公設比都低於平均值。

不過去年起房市景氣明顯轉強，業者灌公設完全沒在客氣，高公設比建案遍地開花所致，又以重劃區域公設比明顯偏高，包括新店央北、板橋江翠北側、新莊副都心與頭前等地，建案公設比就會比平均值高，多落在33%至36%之間。

台北市新建案公設比在2014年突破34%之後，迄今已連續6年站穩在34%以上；新北市拉長最近8年觀察，新北市建案公設比累計大增近3個百分點，增幅遠勝台北市。

何世昌提醒，近年政府強力推動危老重建，而危老重建沒有基地規模限制，多數危老重建案基地面積小、戶數也較少，法令規定的逃生梯寬度，以及地下室與梯廳等公共空間面積，可以預期危老都更建案的公設比，可能高於平均值。（編輯：楊凱翔）1090319