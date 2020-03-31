貿易戰等因素干擾 紗線廠去年獲利普遍衰退

（中央社記者潘羿菁台北31日電）受到美中貿易戰與瓶用酯粒行情走跌等因素干擾，上市櫃紗線廠去年獲利普遍衰退，包括新纖、遠東新、東隆興與力麗等，年減達兩位數，集盛更是慘虧。

儘管是紡織股王儒鴻在台供應鏈廠商，東隆興2019年財報仍不理想，去年營收新台幣35.63億元，年減11.6%，營益率跌落至7.85%，稅後淨利2.10億元，年衰退31.1%，創下近10年新低，每股稅後盈餘（EPS）1.75元。

東隆興表示，品牌客戶為縮短交貨期，對於前染紗線訂單逐步下修調節，讓東隆興前染稼動率僅剩3至4成，影響營益率，再加上去年下半年美中貿易戰，部分布廠客戶工廠位於中國大陸，也讓客戶偏觀望，買氣縮手。

尼龍粒與尼龍紗線大廠集盛，同樣為儒鴻供應鏈之一，去年第3、4季均虧損，全年度稅後淨損3.03億元，年減高達4.4倍，為2008年來新低。尼龍粒行情下跌、庫存跌價損失侵蝕集盛毛利，去年下半年同樣面臨美中貿易戰影響市場信心，紗線訂單無法彌補缺口。

力麗2019年營收120.08億元，年減6.8%，稅後淨利僅剩5258萬元，年減幅度高達87.3%，EPS為0.06元。力麗表示，認列印尼投資虧損以及瓶用酯粒獲利大幅下降所致。

新纖去年營收379.89億元，年減10.6%，稅後淨利17.92億元，大幅衰退27.1%，EPS僅剩1.11元。新纖有聚酯、金融證券、光電事業3大事業體，其中在聚酯事業體，去年稅前淨利衰退42.9%，拖累新纖整體營運。

新纖強調，2018年瓶用酯粒獲利達到高峰，去年則回歸正常，不過工程塑料拉貨力道確實間接受到美中貿易戰波及。

遠東新去年度稅後純益107.32億元，年減10.8%；遠東新說明，轉投資的遠傳電信去年獲利貢獻下降拖累母公司業績走跌。（編輯：楊玫寧）1090331