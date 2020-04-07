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外資3月爆量匯出3156億元 史上單月新高

最新更新：2020/04/07 17:15

（中央社記者劉姵呈台北7日電）武漢肺炎疫情全球持續升溫，外資淨匯出擴大。金管會今天公布，陸資及外資3月淨匯出約103.956億美元（新台幣約3156.6億元），創今年最大量，也是史上單月新高，超越2011年8月歐債危機單月淨匯出80億美元。

金融監督管理委員會公布，3月1日至3月31日，外資累計淨匯出約103.89億美元；陸資累計淨匯出約0.066億美元，合計3月單月整體外資淨匯出約103.956億美元（新台幣約3156.6億元）。

根據金管會統計資料顯示，今年初受到武漢肺炎影響，農曆春節期間全球股市狂跌，台股也開始動盪，今年1月單月外資僅淨匯入約12.896億美元，匯入較去年底縮小；2月隨著全球疫情升溫，外資開始轉為淨匯出38.967億美元；3月匯出狀況則持續擴大，為今年以來最大量。

金管會也統計，今年截至3月底止，外資累計淨匯出約129.91億美元；陸資累計淨匯出約0.12億美元，合計整體外資累計淨匯出達130.03億美元（折合新台幣約3948.3億元）。

截至3月底止，整體外資累計淨匯入水位也下降至2004.20億美元（折合新台幣約6兆858億元）。（編輯：鄭雪文）1090407

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