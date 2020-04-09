MLCC價漲估3成陸廠拚擴產 國巨穩居全球第三大

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）武漢肺炎疫情讓MLCC供應吃緊，法人指出MLCC產品出現貨期延長、產品漲價現象，中國廠商趁勢擴產。市場人士表示，台廠國巨仍穩居全球第三大，預估第2季MLCC市場價格漲幅約3成。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，中國法人報告指出，原先2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在中國市場的影響，主要來自2月份全國範圍延遲開工和物流運輸不暢。

不過疫情在海外蔓延，MLCC主要企業例如日本村田製作所、三星機電等工廠停工或物流限制，MLCC短期供給受限。受到產業去庫存接近尾聲、疫情影響供給不足，法人指出，MLCC產品出現貨期延長、產品漲價的現象。市場人士預估，第2季MLCC價格漲幅約3成左右。

中國廠商積極擴充MLCC產能，例如風華高科（000636.SZ）擬投資人民幣75億元用於建設肇慶市端州區工業園區高階電容基地專案，預計建設期28個月，規劃新增月產450億顆高階MLCC產品。

法人報告指出，風華高科之前已完成月產56億顆MLCC擴產專案，目前MLCC月產能接近200億顆。風華高科有意透過此次擴產計畫，鎖定全球第3大MLCC供應商。此外三環集團也有意擴產5G用通訊高品質多層片式陶瓷電容器。

市場人士指出，台廠國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆，仍穩居全球第三大MLCC供應商。

法人表示，MLCC占整體陶瓷電容器市場規模達9成以上，陶瓷電容器占整體電容器市占率約4成左右。

從全球出貨數量應用來看，法人指出，MLCC約80%需求來自通訊和消費電子領域，其中智慧型手機及通訊設備需求占比約42%，電腦相關需求占比約19.6%，家庭影音需求占比約17%。車用占比約10.6%。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。（編輯：張均懋）1090409