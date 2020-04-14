看好緬甸汽車零配件市場 貿協年底辦展搶商機

（中央社記者吳柏緯台北14日電）搶攻新南向市場，貿協表示，將於今年11月在緬甸舉行汽車零配件與電子電機兩項展覽，帶領180家台灣業者敲開緬甸的市場大門，預計將吸引超過4000位國際買家共襄盛舉。

對外貿易發展協會看好緬甸持續成長的內需市場，預計於今年11月12日至15日，在緬甸仰光會議中心舉辦第8屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，帶領台商赴緬爭取商機。將有180家廠商前往參展，共300個攤位，預計吸引來自東南亞及其週邊國家約4000名買主前往參觀。

貿協指出，緬甸自2011年實施經濟開放以來，每年GDP以6%至7%的速率增長，居民生活水準逐漸提高。據東協汽車聯合會（AAF）統計顯示，自2016年至2018年，緬甸每年新車生產及銷量皆倍數成長。此外，2019年緬甸新車銷售量成長達25%，為2.2萬輛，成長幅度高居東協之冠。緬甸擁有5500萬人口，但每千人中僅18人擁有汽車，市場潛力龐大。多家國際知名汽車公司看好緬甸汽車市場，並在緬設立組裝廠。

由於緬甸經濟發展快速，對於電力需求也逐年升高。貿協引述世界銀行的資料說明，預估緬甸的電力需求每年增加11%，而緬甸電力與能源部的資料顯示，截至2019年底，全緬電力普及率已達51%，目前緬甸正致力於國家電網建設，預計在2030年前，達成全國通電，且其中20%來自可再生能源的目標。

貿協表示，第8屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，將援例邀請緬甸商工總會（UMFCCI）擔任展覽協辦單位，並增設物流專區，展示物流倉儲設施、物流IT軟硬體及自動化系統設備、冷鏈系統設備等，另與緬甸汽車製造商與經銷商協會（MAMDA）合作擴大成車專區，展出規模達300個攤位，預計較上屆成長20%。（編輯：黃國倫）1090414