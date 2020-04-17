11廠商挺台灣 加碼投資19億元

（中央社記者吳柏緯台北17日電）投資台灣再添11名新夥伴，投資金額達新台幣19億元。經濟部統計，目前投資台灣3大方案吸引投資總金額已達9646億元，預估創造7萬9496個就業機會。

投資台灣事務所今天通過11家企業的投資案，金額19億元。經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已帶動444家企業投資，金額達9646億元，預估創造7萬9496個就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。

專營汽機車機械器材製造與修配的承育精密，預計投入逾1億元，在台南市歸仁地區興建廠房，擴大智慧化製造，藉此轉型汽機車零件製造業，攻占美國、歐洲、日本等外銷市場商機。

致力發展鋰高分子電池的有量科技，規劃投入近3億元增加桃園市龜山廠產能，導入智慧自動化設備擴大生產規模，加快全球推動新能源應用。

璟鋒工業主要生產汽車用各類扣件，以海外全球知名車廠為主要客源，隨著歐美市場需求增加，為滿足龐大訂單，將斥資逾5億元於台南市關廟區擴建廠房，導入智慧製造系統，新增14條生產線。

泳常公司專業製造汽車零件金屬模具與塑膠射出製品。為維持全球競爭力與提升模具產業發展，將斥資逾1億元，在台南市新吉工業區新建塑膠射出廠與模具CNC共兩個廠區，同時搭載智慧化管理系統，完整監控製程提升產品品質。

生產不織布機械設備與工業用烘乾機的喬群機械，預計投入近1億元，擴大嘉義大埔美園區廠房，強化一條龍智慧化產線，提升台灣不織布產業國際競爭力，創造更高的銷售利潤。

泓憶精密專注五金零件製造，是台灣知名半導體代工廠台積電及聯電機台關鍵零件的製造夥伴。因應半導體產業蓬勃發展，機器及耗材類零件使用量增加，此次預定投入金額近5000萬元，將在彰化市廠房增設CNC無塵室等，提供先進製程設備組裝及精密零件加工，以達成半導體產業對零件耗材的精細度要求。

光感動公司致力於LED/Laser發光元件與光學感測器開發銷售，此次投資總金額逾1億元，計劃於桃園建立工廠自行生產，並購置智慧自動化設備，達到客戶對高品質的要求。

冠羿企業從事高機能型工程塑膠材料開發與製造，這次預計投入將近8000萬元，在高雄市湖內擴建廠房，導入新產品智慧化產線，提升整體產能至60%。

長慶汽車是德國BMW汽車代理商，主要提供汽車及相關零件銷售與維修服務。因應新科技車款，斥資近2億元在南投市擴建BMW新車展示場，於客戶接待中心同時配置保養維修廠，並增設自動化管理系統，以車牌及臉部辨識為亮點，提供智慧化服務。

辦理機動車輛噪音、污染及安全檢測業務的環球車輛檢測公司，為配合推動環保策略，以及中央及地方政府對汽機車環保、綠能車檢測項目需求增加，計劃投入逾2億元新購建桃園市楊梅檢測廠房，以及擴大新北市林口既有廠區，同時淘汰老舊設備及智慧化檢測系統，降低污染源，為環保貢獻心力。

另有一家不具名的南部齒輪大廠，預計投入5000萬元在原有廠區增設3條生產線，導入智慧聯網系統、可視化生產管理，藉此提升國際競爭力，擴大齒輪業服務層面。（編輯：郭萍英）1090417