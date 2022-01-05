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降低育兒負擔 台灣大員工每胎最高領12萬

2022/1/5 18:45
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（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大打造幸福職場、降低員工育兒負擔，今天宣布有薪產假從8週延長至10週，每胎新生兒的生育津貼由新台幣3000元提高至6萬元，最高可有12萬元的福利金。

台灣大今天宣布即日起全面提升員工生育及育兒相關福利，包括所有女性員工有薪產假從8週延長至10週，加上既有的孕期給薪產檢假7天，整個孕期及生產後給假總共77天。

此外，每胎新生兒的生育津貼由3000元提高至6萬元，員工育有6歲以下子女，每年再領1萬元的育兒津貼，等於最高可享有12萬元的福利金。

台灣大哥大表示，對員工照護不遺餘力，去年疫情期間隨即啟動居家上班，讓員工在防疫的同時兼顧工作與家庭，公司業績表現屢創佳績的同時，也頻頻傳出員工本人或配偶懷孕的好消息。台灣大哥大除了宣布多項升級版育兒福利措施，提供更多的給薪產假及育兒津貼，更考量嬰幼兒0到6歲之間，各項開銷接踵而至，是父母經濟負擔最大的時期，特別與台北富邦銀行洽談台灣大集團員工專屬「育兒信貸方案」，金額最高可達50萬元。

除了提供完整的育兒福利外，台灣大得知員工懷孕的訊息後，就會啟動母性保護管理，調整懷孕與哺乳期員工班別，避免夜間工作，並提供完整產前衛教及產後關懷。

台灣大集團在2020年誕生了175名新生寶寶，粗出生率為千分之30.29，遠高於台灣的千分之7.01，更有部分部門懷孕同仁數成長3倍，喜訊頻傳。（編輯：蘇志宗）1110105

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