仁寶12月營收創歷史新高 英業達寫單月次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）筆電代工廠仁寶今天公布12月合併營收新台幣1277.09億元，月增3.6%，創單月歷史新高；英業達12月營收521.62億元，寫下單月歷史次高；和碩12月營收1557.8億元，為去年單月次高。

仁寶12月合併營收1277.09億元，月增3.6%，年增11.7%；2021年全年合併營收約1.24兆元，年增17.8%，創新高。

仁寶12月筆電出貨560萬台，月增30萬台，改寫單月次高；去年第4季筆電出貨1610萬台，季增5.2%，創單季新高；2021年全年筆電出貨5750萬台，創全年新紀錄。

仁寶向中央社記者表示，在PC（個人電腦）與非PC事業同步貢獻下，去年12月營收明顯成長。

仁寶說，目前訂單能見度約3到6個月，但需密切觀察缺料狀況，推估今年第1季筆電出貨將季減低十位數百分比（約11%至13%），小於往年同期季減15%至20%；非PC事業進入淡季，推估第1季出貨季減幅度大於低十位數百分比。

英業達12月合併營收521.62億元，月增8.7%，年增20.68%，創去年單月新高；2021年全年合併營收約5197.32億元，年增2.2%。

英業達受到西安封城及記憶體缺料影響，12月筆電出貨180萬台，月減20萬台；去年第4季筆電出貨560萬台，季減5%。在淡季效應影響下，英業達預估今年第1季筆電出貨將季減低十位數百分比。

和碩12月合併營收1557.8億元，月減1.56%，年增11.22%，寫下去年單月次高；2021年全年合併營收1.26兆元，年減9.69%，為台系5大電子代工廠全年營收唯一衰退的業者。

和碩12月筆電出貨100萬台，月減10萬台；桌上型電腦與主機板12月出貨70萬至75萬台/片，低於11月的75萬台/片。去年第4季筆電出貨310萬台，主因料況改善。（編輯：林興盟）1110110