超商雙雄去年營收 統一超創高、全家寫次高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布去年全年營收，統一超去年全年合併營收2627.26億元，創歷史新高；全家便利商店去年營收累計836.59億元，為歷史次高。

統一超指出，台灣7-ELEVEn積極掌握節慶與溫度商機，藉由OPEN POINT會員生態圈串聯i預購、i划算等數位消費體驗，帶動聯名鮮食、CITY飲品、節令預購銷售成長；轉投資事業統一精工、悠旅生活、統一速達、博客來及菲律賓7-ELEVEn等表現亮眼，有效挹注整體營收。展望後勢，樂觀看待未來業績穩定成長。

因年終聚會需求，7-ELEVEn零食、啤酒類別成長超過1成。受惠CITY系列飲品配合去年12月新推出的當筆消費加價購及門市檔期活動、行動隨時取等，持續擴大咖啡市場，推升成長近1成。各大電商衝刺雙12檔期與年末送禮需求，帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，帶動相關業績成長超過兩成。

「全家」集團去年12月合併營收72.58億元，年減0.05%，合併去年1至12月累計營收836.59億元。

綜觀去年12月，全家指出，整體營運在疫情干擾因素不變下仍有斬獲，差異化的鮮食品類顯著成長，APP會員電商「全+1商城」開站後，助攻數位渠道業績向上推升，展店計畫也依原事業計畫進行，去年12月店舖數較11月增加9家，截至月底共達3980家。

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展望2022年1月營運，全家表示，將把握農曆春節前的商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。

展望2022年，7-ELEVEn表示，搶攻農曆春節商機，主打「名店年菜」、「肖像禮盒」、「開運零食」3大春節結構，持續優化「i預購」、「i划算」商品結構，拓展foodomo等3大外送平台業務，整合線上線下服務即時滿足消費需求，架構被消費者依賴的服務平台。（編輯：蘇志宗）1110110