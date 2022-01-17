富邦金啟動逾6800人徵才 首度招募企業永續領域MA

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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦金與旗下子公司啟動聯合徵才計畫，合計招募需求逾6800人，並將招募50位儲備幹部（MA），因應國際永續發展趨勢，此次更首度招募企業永續組別MA。

富邦金啟動2022年聯合徵才，與旗下各子公司合計招募逾6800人，徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才。

富邦金招募50位MA，招募組別達20組，盼吸引企業永續經營、數位創新與行銷、數據科學、金融科技、風險控管、金融商品、資本市場、基金投資、法人金融與個人金融等相關領域人才。

富邦金及台北富邦銀行今年均首度招募「企業永續經營」ESG（環境、社會與治理）領域的MA，金控以國際ESG趨勢研究及導入推動、ESG倡議及議題方案規劃為人才主要發展方向。北富銀以ESG策略布局建置、完備銀行永續風險控管架構、參與綠色金融商品規劃與設計為重點發展目標，MA招募組別創歷年新高。

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富邦金指出，富邦MA計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源，期待吸引具發展潛力的優質人才；今年富邦MA計畫預計擇優錄取50位，即日起至3月31日開放履歷收件。

富邦金董事長蔡明興表示，2021年富邦金經營績效表現亮眼，年度稅後淨利達新台幣1446.06億元、每股稅後盈餘（EPS）12.49元，雙雙創下金控業歷史新高，每股稅後盈餘連續13年榮登台灣金控業第一，今年聯合徵才計畫期待邀請優秀人才加入，再創佳績。（編輯：楊蘭軒）1110117