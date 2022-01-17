眼鏡製造業產值110年有望創高 終結連2年負成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北17日電）經濟部今天表示，隨著全球景氣穩步復甦，去年前10月眼鏡製造業產值為新台幣362億元，年增8%，預估全年產值有望創新高，終結從2019年、2020年的連2年負成長。

經濟部統計處上午發布產業經濟統計簡訊第397期，分析台灣眼鏡製造業產值消長原因以及未來走勢。

統計處表示，眼鏡製造業受疫情影響及庫存調整，2019年產值為418億元、年減2.7%，2020年為404億元、年減3.3%，隨著經濟穩健復甦，去年迎來佳音，前10月產值為362億元、年增8%，全年有望寫新高紀錄，終結連2年負成長。

進一步觀察產品別，2020年台灣眼鏡製造業當中的主要產品為隱形眼鏡，占比達63.6%，太陽眼鏡僅占7.5%、一般眼鏡占0.6%，其他鏡類及配件占28.3%。

其中，隱形眼鏡以出口為主，近年直接外銷比率超過7成5，統計處分析，業者積極研發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡、散光片及多焦點鏡片等產品，並積極拓展海外市場，2014年出口金額金額突破2億美元，隨後逐年呈雙位數成長，2018年增至4.3億美元，表現亮眼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，2020年受疫情影響，民眾減少外出，對隱形眼鏡需求也降低，導致當年出口小幅下滑2.9%，直到去年經濟逐漸復甦，國外訂單回升，全年出口金額為5.3億美元，創歷史新高，年增23.5%。

根據統計處資料，隱形眼鏡出口主要市場為日本、中國大陸及香港，去年各占43.5%、43.2%，然而，隨著日本隱形眼鏡彩片市場飽和，成長放緩，占比從2014年的71.4%以來逐漸減少；中國大陸香港因流行隱形眼鏡彩片，加上電商銷售優勢帶動需求攀升，占比逐漸增加，2014年時僅11.2%。（編輯：黃國倫）1110117