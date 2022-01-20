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沈榮津：政策挺生醫產業 拚成全球健康防疫標竿

2022/1/20 17:13
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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）行政院副院長沈榮津今天表示，政府端出5+2產業創新計畫、六大核心戰略產業推動方案等政策挺生醫產業，要將台灣防疫品牌推向國際，成為全球精準健康科技與防疫標竿。

「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」授獎典禮今天登場，沈榮津致詞時表示，台灣生技醫療產業蓬勃發展，預估今年產值有望逾新台幣6400億元。

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他說，政府大力扶持生醫產業，提出5+2產業創新計畫，又有六大核心戰略產業推動方案，全力發展精準健康產業，並建構基因及健保巨量資料庫，開發預防治療診斷照顧系統，並拓展國際生醫商機。最重要的是，要讓台灣防疫品牌推向國際，成為全球精準健康科技與防疫的標竿。

國家生技醫療產業策進會創辦人王金平指出，立法院去年三讀通過「生技新藥產業發展條例」修正草案，並改名為「生技醫藥產業發展條例」，新條例鼓勵生技產業與資通訊產業跨域合作，透過人工智慧（AI）與大數據等，發展出精準醫療、預防及預測醫療，引領台灣生醫產業邁向高附加價值。（編輯：林興盟）1110120

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