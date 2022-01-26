新纖子公司新碩動工 2023年首季量產電子級雙氧水

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（中央社記者潘智義台北26日電）新光合纖子公司新碩先進今天在台南的科學工業園區舉行新廠動土典禮，廠區租用2.4公頃土地，預計分兩期興建產線，生產Grade 5電子級高純度雙氧水，每期年產能4萬噸。

新碩先進新聞稿指出，新廠銷售客戶以生產精密晶圓的半導體產業為主，第一期廠房興建預計2023年第1季完成。

全球晶圓代工龍頭已宣布將資本支出7成以上用於2、3、5、7奈米先進製程，以因應更加高階應用需求，使得供應鏈之一的晶圓清洗劑需配合提高供給量與產品純度。

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新碩先進強調，為貼近潛在客戶在地設廠並與國際團隊合作導入高純化技術與設備，生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑。這是新光合纖拓展光電事業群裡不同領域的新產品嘗試，期望與國際大廠的合作下，建立堅實的技術基礎，奠定在電子材料產業的穩固根基。

新碩先進表示，2021年8月新光合纖與比利時化學公司蘇威集團（Solvay）宣布成立合資新公司新碩（Shinsol）先進化學公司，資本額新台幣5億元，負責生產、銷售電子等級的過氧化氫，產品應用於晶圓清洗。（編輯：潘羿菁）1110126