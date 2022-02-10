新壽杭州北路地上權動土 打造地上21層商辦

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（中央社記者謝方娪台北10日電）新壽以新台幣17.68億元標下杭州北路商業用地，預計興建地下5層、地上21層商辦大樓，於今天正式開工動土。無論自用或出租，新壽預期標的可挹注良好收益。

新光金旗下新光人壽今天舉辦「杭州北路地上權」開工動土典禮，新壽2018年6月以17.68億元標下杭州北路商業用地，基地面積約775.3坪，鄰近審計部、華山文創園區、藝文公園，距離捷運善導寺站300公尺。

新壽指出，本案規劃為商辦大樓，地下共5層，規劃為停車空間，地上共21層，1層為餐飲空間、2層至21層為商用空間，預期不論是自用或出租，都可為新壽營運挹注良好收益。

商辦大樓外型設計預計為獨特三角造型，另大樓周邊規劃廣種植栽及喬木綠化，以串聯周邊都市綠帶系統，並設計有頂蓋的騎樓，加強人行步道串聯。

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新壽董事長潘柏錚致詞時表示，新辦公大樓設計符合生態、節能、減廢及健康等環保與生態永續概念，達綠建築銀級標章，且為銜接後疫情時代生活，空調設備採獨立全熱交換新風系統，有效避免室內空氣交叉感染。

近年新壽積極布局不動產，隨傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，除了杭州北路地上權案，還有高雄市舊總圖地上權案、南港BOT案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。（編輯：趙蔚蘭）1110210