遭質疑投資俄債沒考量ESG 壽險公會3聲明澄清

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（中央社記者謝方娪台北4日電）壽險業握有俄羅斯曝險部位新台幣1382億元，遭立委質疑背離ESG原則，壽險公會晚間發布3點聲明，強調保險業控管政經風險並納入ESG考量已行之有年，非俄烏戰爭後才納入管控。

民進黨立委高嘉瑜連日在臉書發文關注壽險業投資俄債部位，她質疑壽險業投資俄羅斯逾千億元，恐讓保戶淪為戰爭重災戶，且有壽險業去年底加碼投資俄羅斯，不符合ESG（環境、社會、公司治理）原則等。

壽險公會今晚再發3點聲明駁斥，第一，ESG為全球重要發展趨勢，2015年「保險業資產管理自律規範」已明定保險業投資政策應包含ESG項目，「保險業風險管理實務守則」也明定保險業風險管理應控管政經風險，並非烏俄戰爭爆發後，才納入ESG項目管控。

第二，壽險公會強調，近期外界質疑壽險業投資俄羅斯有違ESG精神，但俄烏衝突實非事前可以預料，若以2021年底為基準，俄羅斯公債仍為市場知名新興市場債券指數如JP Morgan新興市場主權債券指數、Bloomberg新興市場美元主權債指數等指數前10大成分國之一，為國際間管理龐大資金的資產管理公司或一般機構投資人普遍納入追蹤及投資的標的。

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壽險公會表示，目前國際機構法人普遍遵循責任投資原則，假如俄烏戰爭前俄羅斯即具高度爭議性，將不會選入指數主要成分當中。

第三，烏俄戰爭前，俄羅斯並非具嚴重ESG風險國家，以國際知名ESG評比機構MSCI為例，俄烏衝突前給予俄羅斯的ESG Government Rating為「BBB」，表現屬平均等級，直到2月28日MCSI才下調俄羅斯ESG評級至「B」，並非一開始就是ESG表現欠佳評級的國家。（編輯：潘羿菁）1110304