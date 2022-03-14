台灣友善環境50指數等4指數今上線

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣指數公司新編台灣友善環境50指數、特選台灣環境永續高股息指數、特選台灣綠能報酬指數、特選台灣IC設計產業代表報酬指數今天上線。

台灣證券交易所透過新聞稿指出，台灣指數公司新編台灣友善環境50指數自3月14日起每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

依最近期成分股審核結果，台灣友善環境50指數權重前10大成分股為台積電、聯發科、聯電、中華電、台達電、台塑、長榮、南亞、中鋼、欣興。

證交所說明，台灣友善環境50指數以台灣指數公司台灣上市上櫃友善環境指數成分股為基礎，運用國立台北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構「台灣永續評鑑」模型及「台灣永續評鑑友善環境模組」，篩選「台灣永續評鑑」結果較優者。

再分別自電子、製造（非電子）、服務、金融等4大產業挑選發行市值較大的50檔上市、上櫃股票，個別成分股權重上限20%、前5大成分股權重總和不得超過60%，以自由流通市值加權計算指數，表彰友善環境且具代表性股票組合的投資績效表現。

另外，特選台灣環境永續高股息指數最新一期指數權重前10大成分股為友達、聯強、仁寶、和碩、光寶科、英業達、群創、瑞儀、南帝及長榮。

特選台灣綠能報酬指數截至2022年2月底指數權重前10大成分股為亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、貿聯-KY、東元、中鼎、聯合再生及世紀鋼。

特選台灣IC設計產業代表報酬指數最新一期指數權重前10大成分股為瑞昱、聯發科、聯詠、力旺、信驊、群聯、祥碩、愛普、創意及義隆。（編輯：翟思嘉）1110314