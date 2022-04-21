全球跨境隱私規則論壇 台灣以創始會員身分加入

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（中央社記者蘇思云台北21日電）因應數位化趨勢，台灣與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓共7個創始會員，於美東時間4月21日共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，正式宣告成立「全球跨境隱私規則論壇」，促進資料流通與資料隱私保護。

國發會今天發布新聞稿指出，跨境隱私規則體系（Cross-Border Privacy Rules System， CBPRs）的發展源起自亞太經濟合作會議（APEC），目的是為促進APEC區域的電子商務及數位貿易發展，同時有效保護消費者隱私，美國在APEC力推一套安全可信賴的跨境資料傳輸規則體系，推動迄今共有9個經濟體參與，以及累積43家企業組織取得CBPRs標章。

國發會指出，全球數位化的趨勢不斷加速，資料跨境傳輸與運用的需求也急遽增加，將CBPR體系推廣到全球，以提升各國政府、大型跨國科技公司乃至中小型企業的參與，強化對消費者的隱私保護，美國積極主導將CBPRs自APEC擴大，並成立一獨立新國際組織，以擴大來自英國、巴西、百慕達、杜拜國際金融中心等有興趣國家或司法管轄權實體（jurisdictions）的參與。

國發會表示，全球CBPR論壇將仿照APEC模式運作，是一尋求共識、非強制性（non-binding）的組織，未來將以全球為範疇推動跨境隱私規則（CBPR）體系及資料處理者隱私認可體系（Privacy Recognition for Processors System），以及促進國際間不同資料隱私保護監管方法的調和與相容性，對台灣擴展國際隱私合作與跨境數位經濟活動極有助益。

國發會表示，未來在此多邊論壇，台灣可與其他會員就資料隱私議題平等對話、進行資訊交流與合作，與境內個資保護的推廣相輔相成。

國發會指出，台灣推廣跨境隱私規則體系（CBPRs）部分，國發會在2021年推動財團法人資訊工業策進會成為CBPRs當責機構，即日起可受理企業申請CBPRs標章及諮詢輔導業務。

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國發會指出，資策會是台灣具備隱私保護研究能量及實務經驗的財團法人，累積多年推動台灣個人資料保護與管理制度的執行經驗。台灣CBPR體系驗證已與TPIPAS整合，有助國內業者落實強化隱私保護，且更易接軌國際隱私法遵標準。

國發會指出，新論壇宣布成立後，將由美國領導在今年底前完成法人實體組織、實體秘書處等籌備工作。國發會未來將持續協調外交部、經濟部等相關單位參與全球CBPR論壇相關籌設工作，以提升台灣國際多邊參與，並同時與資策會合作推廣國內企業導入CBPR體系。（編輯：林淑媛）1110421