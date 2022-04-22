聯準會再釋升息訊號 法人：台股上檔有壓弱勢震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美國聯準會再釋升息2碼鷹派訊息，美股4大指數下挫，台股21日收在17127.95點，下跌20.93點，近期續震盪量縮。法人表示，短線不利多方上攻，壓抑台股表現，上檔有壓弱勢震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，牽動美股收黑，道瓊工業指數下挫368.03點或1.05%，以34792.76點作收，標準普爾500指數挫跌65.79點或1.48%，收4393.66點。科技股那斯達克指數重挫278.42點或2.07%，收13174.65點，費城半導體指數下滑83.46點或2.66%，收3058.74點。

台股加權指數21日終場收在17127.95點，下跌20.93點，跌幅0.12%，守住10日線約17104點，成交值新台幣2436.72億元，8大類股漲跌互見，除原本下跌金融類股收黑，機電類股也由紅翻黑。三大法人自營商賣超5.96億元，投信買超31.25億元，外資及陸資買超34.26億元，合計買超59.55億元。

根據統計，從3月21日至4月21日22個交易日中，台股僅有3個單日成交值超過3000億元，另有7個單日成交值低於2500億元，台股近期呈現震盪量縮格局。

在台指期淨部位，三大法人21日淨空單增加504口至1927口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加26口至9999口。

法人指出，20日台指期結算，台股指數尾盤拉高重返萬七關卡，並且一舉站上5日和10日線，21日台股守住10日線，暫時化解破底危機。

觀察市場訊息，法人表示，市場多空訊息交雜，觀望氣氛濃厚，其中俄烏情勢未明朗，歐美制裁俄羅斯加重通膨壓力；美國聯準會再釋5月升息2碼訊息；此外中國因本土疫情封控衝擊台商4月營收。

觀察均線，法人指出，目前短中期均線仍空頭排列，技術面偏弱勢，加上月線約17349點下彎，短線不利多方上攻，持續壓抑台股表現，上檔有壓弱勢震盪。

本土疫情升溫帶動網購熱潮。電商龍頭富邦媒21日股價終場收在1005元，小漲0.7%，再現台股高價股「十千金」，其他9檔高價股包括信驊、矽力-KY、大立光、祥碩、譜瑞-KY、力旺、旭隼、AES-KY及緯穎。

中國因疫情封控，面板大廠友達指出，衝擊應不僅4月，第2季整季恐都會受到波及。

和碩21日晚間證實龜山廠62名員工快篩陽性，宿舍約300人進行快篩，廠區全面清消，產線正常運作。（編輯：趙蔚蘭）1110422