集邦：台灣12吋晶圓產能居全球之冠

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（中央社記者張建中新竹25日電）市調機構集邦科技預估，今年台灣12吋晶圓產能占全球比重將超過5成，16奈米以下先進製程產能占全球比重更將高達61%水準。

集邦科技表示，因疫情及地緣政治影響，全球掀起晶片缺貨潮，為避免晶片取得再度受到物流或禁令阻礙，各國政府積極推動晶片製造在地化，台廠成為各國爭相邀請投資設廠的對象。

集邦科技指出，台灣目前擁有24座8吋及12吋晶圓廠，高居全球之冠，自2021年後，新建廠也以台灣居多，有6座新廠計畫正在進行。

台灣今年晶圓產能將占全球總產能的48%，集邦科技預估，台灣12吋晶圓產能占全球比重將超過5成，16奈米以下先進製程產能占全球比重更將達61%。

集邦科技表示，隨著台廠陸續於美國、中國、日本及新加坡等地建廠，加上各國晶圓廠積極擴產，預期2025年台灣晶圓產能占全球比重可能下滑，不過仍將維持44%水準。

集邦科技指出，台灣擁人才、地域便利性及產業聚落優勢，台廠仍傾向將研發、擴產重心留在台灣，預期2025年台灣將掌握全球58%的先進製程產能。（編輯：張均懋）1110425