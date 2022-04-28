碳費徵收方式與費率 環保署：徵求各界意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院衛環委員會今天舉行「氣候變遷因應法」公聽會。環保署副署長蔡鴻德說，相關組織架構議題，希望保留彈性設計，至於碳費怎麼收、費率為何，目前還沒決定，會徵求各界意見，持續往前推進。

行政院會21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉辦氣候變遷因應法公聽會，邀請產、官、學界人士到場。

會議主席、民進黨立委賴惠員說，碳費定的太高或太低，外界都有不同看法，很難得到一個共識，各界若有好的建議，她的辦公室願意提供平台，將意見轉交給行政部門。

地球公民基金會專員楊書容說，民間團體有幾項共同訴求，包括拉高氣候治理層級，確立部會權責；碳費必須要有執行目標與管考機制，短期是碳費，長期則要有碳稅的制定；核能並非台灣減碳的選項，再生能源推動應大步向前。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸提到，政府要務實訂定碳費；非核家園已不是全民共識，而核能技術日新月異，新的技術出來能達到減碳的要求。

與會立委洪申翰等人也關注組織架構議題，他說，各部會就溫室氣體減量與調適等權責，應明文入法，不能只放在立法說明中，這樣才能讓推動事項變成長期責任，也能避免各部會推卸責任。

東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺指出，減碳過程中要兼顧經濟發展，歐盟是一個可以仿效的對象及目標。

受邀出席的蔡鴻德說，今天主要是聆聽大家的意見，有些東西希望能保留彈性設計，例如組織架構；碳費部分，要怎麼收、費率多少，這都還沒決定，以及有哪些配套措施，這都要徵求各界意見。

蔡鴻德接著指出，這要跟學術單位、民間團體、企業徵詢意見，共同把碳費費率決定下來，這對國家才是好的結果，希望有共識後繼續往前推進。

經濟部次長陳正祺說，關於徵收碳費或碳稅，經濟部會配合行政院。

另外，經濟部書面報告提出，對於這次修法，明確2050淨零排放目標，對產業有正向幫助；此外，碳定價工具有訂定的必要，可提供減碳誘因，與其讓他國課徵碳費，不如在國內收，而且徵收的碳費也可專款專用於加速產業低碳轉型等，能提升台灣產業的競爭力。（編輯：張均懋）1110428