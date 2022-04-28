更多編輯台推薦新聞：
台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色
運動

台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

延長撮合股票資訊揭露 9/26起比照一般股票

2022/4/28 21:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天宣布，為使所有有價證券於「集合競價交易」期間的交易資訊揭露一致，針對「處置股票」等延長撮合間隔時間的有價證券，預計9月26日起將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊。

證交所透過新聞稿指出，延長撮合間隔時間的有價證券，如處置有價證券與變更交易方法，且採行分盤集合競價交易方式有價證券，除將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊，並適用其暫緩開收盤機制、盤中價格穩定等相關配套措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

證交所表示，目前依章則規定施以延長撮合間隔時間的有價證券，於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，為提升該等有價證券交易資訊透明度，並使所有有價證券於採「集合競價交易」期間交易資訊揭露與配套措施的一致性。

因此，規劃修改為每5秒揭露一次資訊，盤中零股交易部分，將每10秒揭露一次。若遇交易價格劇烈波動時，將採暫緩開收盤機制、盤中價格穩定措施等延緩撮合2分鐘機制。（編輯：楊凱翔）1110428

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族