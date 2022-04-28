延長撮合股票資訊揭露 9/26起比照一般股票

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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天宣布，為使所有有價證券於「集合競價交易」期間的交易資訊揭露一致，針對「處置股票」等延長撮合間隔時間的有價證券，預計9月26日起將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊。

證交所透過新聞稿指出，延長撮合間隔時間的有價證券，如處置有價證券與變更交易方法，且採行分盤集合競價交易方式有價證券，除將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊，並適用其暫緩開收盤機制、盤中價格穩定等相關配套措施。

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證交所表示，目前依章則規定施以延長撮合間隔時間的有價證券，於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，為提升該等有價證券交易資訊透明度，並使所有有價證券於採「集合競價交易」期間交易資訊揭露與配套措施的一致性。

因此，規劃修改為每5秒揭露一次資訊，盤中零股交易部分，將每10秒揭露一次。若遇交易價格劇烈波動時，將採暫緩開收盤機制、盤中價格穩定措施等延緩撮合2分鐘機制。（編輯：楊凱翔）1110428