標普調升台灣主權評等 財政部：續厚植國家發展實力

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（中央社記者謝方娪台北29日電）睽違近21年，標普調升台灣主權評等至AA+並肯定台灣優異財政表現，財政部表示，將配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，持續厚植國家發展實力。

標普全球評級（S&P Global Ratings）今天宣布將台灣主權信用評等從AA調升到AA+，確認評等展望為穩定。為標普2001年7月26日將台灣主權評等從AA+降成AA以後，睽違近21年重新回到AA+等級。

財政部表示，標普肯定台灣財政管理具彈性和執行效能優異，強勁經濟表現將有效減少大規模財政支持措施經費需求，但考量台灣因應COVID-19疫情和國防特別預算支出，預測台灣2021年財政赤字占GDP比率將達3.6%高峰，2022年將下降至1.5%，其後呈逐漸下降趨勢，並認為政府債務成長幅度相對溫和，預估2021年各級政府債務淨額占GDP比率為32.4%，且預估2022年至2025年間該比率變動幅度平均為1.1%。

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財政部指出，根據標普預測，台灣受惠全球對半導體強勁需求，資通訊產品出口推升經濟動能，雖因各國解除管制降低遠距辦公設備需求，但5G、大數據分析、電動車輛和人工智慧等領域仍蓬勃發展，預期將維持國內半導體需求；另台灣財政穩健、充沛流動性及相對其他國家的溫和物價上漲趨勢，有利降低政府債務成本，維持台灣強健經濟成長態勢。

財政部表示，因應俄烏戰爭爆發推升物價通膨升溫、且全球疫情風險仍在，財政部將積極推動機動調降大宗物資稅負和紓困振興相關措施，促進國內經濟穩定成長，並繼續審慎管理國家財政，維持財政健全與韌性，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。（編輯：蘇志宗）1110429