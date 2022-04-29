優化智慧交通 遠傳AI數據技術助陣

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（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信研發「AI電信數據萃取技術」，提供精準即時的人車流分析及預測，有助於優化智慧交通及運輸、智慧觀光等規劃，更可導入預測疫情重熱區等多元領域應用。

「智慧運輸亞太論壇」今年以線上研討會的方式登場，遠傳今天發布新聞稿說明，預測國道交通量的AI技術，獲選年度論壇專題發表，是台灣業界唯一代表，將呈現台灣大數據於智慧城市應用的成果。

遠傳也在論壇中分享如何結合5G大數據、人工智慧、物聯網技術，協助智慧交通、觀光與疫情研究，助益智慧城市發展。

遠傳表示，研發「AI電信數據萃取技術」，透過獨家演算處理將雜訊過濾與排除，解決原始資料數量過於龐大的問題，提供精準、彈性、即時的人車流分析及預測，有助於優化智慧交通及運輸、智慧觀光等規劃，更可導入於零售商圈人流分析、移動空汙及噪音分析、防災區域人流動向、預測疫情重熱區等多元領域應用。

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人潮流向也是疫情發展的重要觀察指標，以遠傳與中研院的合作為例，分析人流慣性模式，協助地方政府觀察疫情即時變化，提前預測熱區，作為防疫決策重要依歸。遠傳去年也協助高雄市政府觀光局建置「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，提供各景點即時人流線上查詢。

在交通治理方面，遠傳近期首度結合政府公開資料「高速公路電子收費交通資料蒐集支援系統（TDCS）」，透過上游門架交通量、旅行時間、服務區人流等多元資訊整合分析，建立機器學習模型，精準預測未來特定時刻、指定路段的交通量，進而提出增設引道等交通規畫建議，以降低特定道路壅塞。（編輯：翟思嘉）1110429