鴻海12日法說會 聚焦供應鏈和新董事布局8議題

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海將於12日舉行線上法人說明會，整體觀察，外部政經局勢、COVID-19疫情、供應鏈趨勢、下半年營運展望、電動車、半導體、元宇宙布局、新董事候選人名單等8大議題，將是出席法人關注焦點。

展望總體經濟趨勢，鴻海董事長劉揚偉在日前公布致股東營運報告書中指出，疫情、通膨、國際地緣政治風險、貨幣緊縮政策、調高利率等，讓總體經營環境日趨複雜，變化或波動都更難以預測與掌握，鴻海持續密切關注總體環境變化，審慎擬定最佳經營策略。

中國本土疫情未緩，鴻海集團各廠區生產持續正常，整體觀察，生產組裝蘋果iPhone和手機零組件的富士康鄭州科技園區續實施閉環管理、鄭州航空港區定期實施全員核酸檢測；生產伺服器等雲端運算設備的天津富聯精密電子持續招募員工；山西太原和晉城富士康廠區營運正常，深圳和觀瀾廠區也未受影響。

觀察半導體缺料狀況，劉揚偉指出，部分零組件供應吃緊情況雖有緩解，但並未真正解決，要到下半年才有較好能見度。鴻海旗下富智康（2038.HK）在4月中旬也指出，全球半導體電子供應鏈中斷情況，要到下半年才有機會緩解，電子元件價漲訂單延長狀況將持續。

展望鴻海4大產品表現，劉揚偉預期，今年消費智能和電腦終端產品表現平穩，今年雲端服務供應商（CSP）產品將是重要成長動能，今年元件和其他產品類別營收成長，將是4大產品類最顯著。

在電動車事業，劉揚偉表示，鴻海持續設計新車，開發關鍵零組件和解決方案，其中磷酸鋰鐵電池、固態電池、上游材料為發展主軸，開始規劃在台灣的電池製造基地，讓磷酸鋰鐵電池和固態電池早日應用在國產電動巴士、電動乘用車和電動機車上。

劉揚偉指出，鴻海也與印尼、沙烏地阿拉伯合作，未來將在這兩個國家布建電動車和電池相關供應鏈。

市場近日也傳出蘋果Apple Car最快2024年底亮相，可能委由鴻海集團操刀生產，此議題屆時也將成為法說會上焦點議題之一。

在半導體布局，鴻海去年8月以新台幣25.2億元取得旺宏竹科6吋晶圓廠，去年9月下旬成立鴻揚半導體，正規劃製作第三代半導體碳化矽（SiC）產品，預計今年底完成產線建置，2023年上線生產。

鴻揚半導體除了布局SiC功率元件，還包括微機電（MEMS）以及感測元件等，應用也包括下世代綠能及數位健康的晶圓製造方案。

鴻海先前指出，半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預估到2023年，半導體項目營收規模可超過1000億元。

展望第2季，鴻海重申，整體能見度仍與目前市場預期相當，但疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。

美系外資法人指出，由於中國包括上海、昆山、鄭洲等地區因疫情變數採取分區封控措施，加上消費電子終端產品需求趨緩，預估鴻海第2季業績年增幅度恐低於第1季、預期較去年第2季持平，物流和供應鏈干擾仍是鴻海第2季營收增幅趨緩的變數。

鴻海將於5月31日召開股東常會，屆時將改選新任董事，相關董事（含獨立董事）被提名人名單於4月下旬曝光，其中鴻海創辦人郭台銘續獲提名候選董事，此外劉憶如也續獲提名候選董事，現任董事李傑、呂芳銘、盧松青未獲提名；獨立董事候選名單也增加至5席；鴻海新任董事布局也將成為法說會上關注焦點。（編輯：蘇志宗）1110508